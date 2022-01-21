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ТЭК 21.01.2022 15:04

Нефть продолжает дешеветь

Цены на нефть продолжают опускаться в ходе торговой сессии в пятницу, на следующий день после публикации официальных данных о запасах энергоносителей в США.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:40 в пятницу составляет $87,05 за баррель, что на $1,33 (1,5%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на март электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $84,17 за баррель, что на $1,38 (1,61%) ниже итогового значения сессии в четверг.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 515 тыс. баррелей - до 413,81 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны.

Товарные запасы бензина выросли на 5,87 млн баррелей и составили 246,62 млн баррелей.

Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 1,43 млн баррелей, до 127,95 млн баррелей.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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