Нефть продолжает дешеветь

Цены на нефть продолжают опускаться в ходе торговой сессии в пятницу, на следующий день после публикации официальных данных о запасах энергоносителей в США.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:40 в пятницу составляет $87,05 за баррель, что на $1,33 (1,5%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на март электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $84,17 за баррель, что на $1,38 (1,61%) ниже итогового значения сессии в четверг.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 515 тыс. баррелей - до 413,81 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны.

Товарные запасы бензина выросли на 5,87 млн баррелей и составили 246,62 млн баррелей.

Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 1,43 млн баррелей, до 127,95 млн баррелей.