Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9252 RUR   0.0221 GBR   2.3109 TRY   0.1267

Цена на нефть

20.01 $/bbl +/- WTI 86.90 -0.06 Brent 88.38 -0.06

Погода в Баку

  ночь день

Макроэкономика 21.01.2022 15:30

Власти Азербайджана в течение 2 недель подготовят первичный вариант плана антиинфляционных мер

Власти Азербайджана в течение двух недель планируют подготовить предварительный вариант проекта плана антиинфляционных мер, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в кабинете министров.

«На совещании под председательством премьер-министра Али Асадова 18 января соответствующим ведомствам было поручено разработать план мероприятий по «Усилению антиинфляционных мер». С этой целью создана рабочая группа из представителей профильных ведомств и проведено ее первое заседание. Рабгруппа первичный вариант плана представит правительству через 2 недели», - сообщили в правительстве.

Среднегодовая инфляция в Азербайджане в 2021 году составила 6,7% против 2,8% в 2020 году. Годовая инфляция в 2021 году составила 12%. Ускорение темпа инфляции в правительстве связывают с ростом цен на импортные товары, прежде всего, на продовольственные товары. Рост цен наблюдаются и в январе 2022 года. В частности, с начала 2022 года подорожали цены на хлеб из-за роста мировых цен на пшеницу и муку. Кроме этого, власти Азербайджана в рамках антиинфляционных мер планируют усилить борьбу с искусственным ростом цен.

Власти Азербайджана рассчитывают на замедление в 2022 году среднегодовой инфляции до 4%.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: КАБМИН, АНТИИНФЛЯЦИЯ, ПЛАН

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]