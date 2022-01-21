Власти Азербайджана в течение 2 недель подготовят первичный вариант плана антиинфляционных мер

Власти Азербайджана в течение двух недель планируют подготовить предварительный вариант проекта плана антиинфляционных мер, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в кабинете министров.

«На совещании под председательством премьер-министра Али Асадова 18 января соответствующим ведомствам было поручено разработать план мероприятий по «Усилению антиинфляционных мер». С этой целью создана рабочая группа из представителей профильных ведомств и проведено ее первое заседание. Рабгруппа первичный вариант плана представит правительству через 2 недели», - сообщили в правительстве.

Среднегодовая инфляция в Азербайджане в 2021 году составила 6,7% против 2,8% в 2020 году. Годовая инфляция в 2021 году составила 12%. Ускорение темпа инфляции в правительстве связывают с ростом цен на импортные товары, прежде всего, на продовольственные товары. Рост цен наблюдаются и в январе 2022 года. В частности, с начала 2022 года подорожали цены на хлеб из-за роста мировых цен на пшеницу и муку. Кроме этого, власти Азербайджана в рамках антиинфляционных мер планируют усилить борьбу с искусственным ростом цен.

Власти Азербайджана рассчитывают на замедление в 2022 году среднегодовой инфляции до 4%.

Х.Насирзаде