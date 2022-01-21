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СНГ 21.01.2022 22:05

Украина примет участие в формировании стратегической концепции НАТО до 2030 года -вице-премьер

Украина приглашена к участию. в формировании стратегической концепции НАТО до 2030 года, сообщила вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

"Североатлантический альянс пригласил Украину вместе с другими партнерами присоединиться к формированию стратегической концепции НАТО до 2030 года. Обновленная концепция даст понимание политики альянса на следующее десятилетие, в частности, сотрудничества со странами-аспирантами", - говорится в сообщении пресс-службы вице-премьера по результатам визита в Брюссель.

Стефанишина выразила благодарность возможность участия партнеров в формировании стратегической концепции НАТО до 2030 года.

"Надеемся, что новая концепция даст стратегическую ясность в отношениях Украина-НАТО до 2030 года. Мы хотели бы видеть решительную приверженность политике открытых дверей НАТО и усилению восточного фланга альянса", - отметила она.

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Тэги: УКРАИНА, НАТО, КОНЦЕПЦИЯ


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