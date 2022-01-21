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СНГ 21.01.2022 19:29

США в Женеве пытались поставить во главу угла ситуацию на границе с Украиной и обусловить этим все остальное - Лавров

Американская сторона на переговорах в Женеве пыталась обусловить деэскалацией ситуации вокруг Украины продолжение диалога с Россией по вопросам безопасности, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы обсуждали Украину сегодня. Наши американские коллеги попытались опять как-то поставить во главу угла проблемы на границе России с Украиной, попытались обусловить все остальное необходимостью так называемой деэскалации - это уже стало таким заклинанием", - сказал Лавров по итогам переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Женеве.

"Но подчеркну еще раз, в конечном итоге завершили мы договоренностью о том, что нам будут на следующей неделе представлены письменные ответы на все наши предложения", - добавил Лавров.

Министр также не исключил, что "вся истерика, которая сейчас раскручивают наши западные коллеги, направлена на то, чтобы если уж не спровоцировать какие-то украинские силовые действия в Донбассе, то, как минимум, чтобы прикрыть линию киевского режима на полный саботаж минских договоренностей".

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Тэги: РОССИЯ, США, УКРАИНА


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