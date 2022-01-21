Ant Group оказалась причастной к коррупционному скандалу в фильме, спродюсированном Компартией КНР - FT

Документальный фильм, показанный на центральном телевидении КНР, свидетельствует о причастности компании китайского миллиардера Джека Ма Ant Group к коррупционному скандалу, пишет газета Financial Times.
Фильм, в котором идет речь об отношениях частных компаний с властями города Ханчжоу, где находится штаб-квартира Ant, увеличивает давление на крупнейшую компанию сферы финансовых технологий Китая, сервисами которой пользуется более 1 млрд человек. Ant была вынуждена реструктуризировать бизнес под давлением китайских регуляторов, которые отменили IPO компании в ноябре 2020 года.
Как утверждается в показанном фильме, частные компании переводили "необоснованно высокие платежи" брату бывшего главы отделения Компартии КНР в Ханчжоу, получая взамен различные стимулы и поддержку в покупке недвижимости.
Чжоу Цзяньъюн, экс-руководитель Компартии в Хачжоу, был арестован в августе прошлого года по обвинению в коррупции.
Авторы фильма ссылаются на находящиеся в открытом доступе документы, а также два источника. Судя по обнародованным данным, Ant купила два участка земли в Ханчжоу в 2019 году со скидкой после приобретения долей в двух компаниях сферы мобильных платежей, принадлежащих младшему брату регионального руководителя Компартии.
Ant не называется в фильме напрямую, однако из документов следует, что компания Джека Ма была единственным внешним корпоративным инвестором в одном из указанных бизнесов. При этом, во второй компании Ant была одним из трех корпоративных инвесторов.
"Природа таких сделок представляет собой обмен властью и капиталами", - говорится в фильме, спродюсированным центральной комиссией по проверке дисциплины Компартии КНР.
"Взлет и падение Ant служат примером неравного отношения между бизнесом и политиками в Китае", - отмечает профессор Китайского народного университета в Пекине Не Хуэйхуа.
Сам Джек Ма пропал из поля зрения широкой публики после усиления давления на его компании - Alibaba и Ant - китайскими регуляторами.
После выхода документального фильма на телевидении, комиссия по борьбе с коррупцией китайской Компартии заявила о намерении усилить надзор за крупнейшими интернет-компаниями страны, чтобы "разорвать связь между властью и капиталом".
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