Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9252 RUR   0.0221 GBR   2.3109 TRY   0.1267

Цена на нефть

20.01 $/bbl +/- WTI 86.90 -0.06 Brent 88.38 -0.06

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 21.01.2022 18:31

Президент Швейцарии после встречи с Лавровым заявил, что считает диалог основой европейской безопасности

В руководстве Швейцарии считают, что безопасность в Европе зависит от всеобъемлющего диалога, заявил в пятницу по итогам встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым президент страны Иньяцио Кассис.

"Встретился с министром иностранных дел Сергеем Лавовым. Безопасность в Европе необходимо достигать с помощью инклюзивного диалога", - написал он в твиттере.

"Швейцария привержена этому, в том числе и в рамках ОБСЕ", - отметил Кассис.

Сообщение в твиттере президент Швейцарии сопроводил фотографией, на которой запечатлено его рукопожатие с Лавровым.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ШВЕЙЦАРИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ЛАВРОВ, ВСТРЕЧА


Похожие новости


Парламент Швейцарии избрал главу МИД Кассиса президентом страны Байден сообщил, что передал Путину список ключевых секторов, которые не должны подвергаться кибератакам Путин прибыл в Женеву для встречи с Байденом Президент Киргизии посетит Швейцарию 9-11 июля Президентом Швейцарии избран Ули Маурер Алиев принял в Баку федерального советника Швейцарии

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]