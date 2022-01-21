Президент Швейцарии после встречи с Лавровым заявил, что считает диалог основой европейской безопасности

В руководстве Швейцарии считают, что безопасность в Европе зависит от всеобъемлющего диалога, заявил в пятницу по итогам встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым президент страны Иньяцио Кассис.

"Встретился с министром иностранных дел Сергеем Лавовым. Безопасность в Европе необходимо достигать с помощью инклюзивного диалога", - написал он в твиттере.

"Швейцария привержена этому, в том числе и в рамках ОБСЕ", - отметил Кассис.

Сообщение в твиттере президент Швейцарии сопроводил фотографией, на которой запечатлено его рукопожатие с Лавровым.