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Экология 21.01.2022 19:21

Всемирный экономический форум пройдет 22-26 мая в Давосе

Ежегодное заседание Всемирного экономического форума (ВЭФ) пройдет 22-26 мая в Давосе после двухлетнего перерыва, вызванного коронавирусной инфекцией.

Повестка дня будет включать такие темы, как восстановление после пандемии CODID-19, борьба с изменением климата, создание лучших условий в сфере труда и использование технологий четвертой промышленной революции, говорится в пресс-релизе ВЭФ.

"После всех виртуальных встреч, состоявшихся за последние два года, лидеры политики, бизнеса и гражданского общества должны, наконец, снова собраться лично, - заявил основатель и глава ВЭФ Клаус Шваб, слова которого приводятся в сообщении. - Нам надо создать атмосферу доверия, которая реально необходима для ускорения совместных действий и решения многочисленных проблем, с которыми мы сталкиваемся".

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Тэги: МИР, ВЭФ, СРОКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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