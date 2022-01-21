Всемирный экономический форум пройдет 22-26 мая в Давосе

Ежегодное заседание Всемирного экономического форума (ВЭФ) пройдет 22-26 мая в Давосе после двухлетнего перерыва, вызванного коронавирусной инфекцией.
Повестка дня будет включать такие темы, как восстановление после пандемии CODID-19, борьба с изменением климата, создание лучших условий в сфере труда и использование технологий четвертой промышленной революции, говорится в пресс-релизе ВЭФ.
"После всех виртуальных встреч, состоявшихся за последние два года, лидеры политики, бизнеса и гражданского общества должны, наконец, снова собраться лично, - заявил основатель и глава ВЭФ Клаус Шваб, слова которого приводятся в сообщении. - Нам надо создать атмосферу доверия, которая реально необходима для ускорения совместных действий и решения многочисленных проблем, с которыми мы сталкиваемся".
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