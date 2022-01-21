В учениях задействуют почти всю армию Белоруссии, силы Восточного военного округа, ВКС и ВДВ России - Минобороны республики

В совместных учениях "Союзная решимость-2022" примут участие почти все Вооруженные силы Белоруссии, а также части Восточного военного округа, Воздушно-космических сил и Воздушно-десантных войск России, сообщил начальник главного управления боевой подготовки белорусской армии Андрей Некрашевич.

"(В учениях будут задействованы - ИФ) войска Восточного военного округа, которые в настоящее время осуществляют организованное выдвижение с Дальнего Востока России. Помимо этого, в учениях принимают участие Воздушно-космические силы и Воздушно-десантные войска Российской Федерации. Ну и безусловно практически все Вооруженные силы республики Беларусь", - сказал Некрашевич, которого цитирует Минобороны Белоруссии.

"По окончании учений состоится организованный вывод всех войск в пункты постоянной дислокации", - заявил Некрашевич.

Он сказал, что вблизи границ Белоруссии сосредоточены несколько военных группировок численностью до 30 тыс. человек с большим числом авиации и тяжелой техники.

"Некоторые из них достигают 30 тыс. человек, большое число авиации, тяжелой техники", - сказал Некрашевич.

"Естественно, не реагировать на эти недружественные для нашей страны, для нашего Союзного государства действия мы не могли", - заявил он.

Некрашевич отметил, что российско-белорусские учения будут проходить на белорусских полигонах, а также рядом с госграницей Белоруссии.

Россия и Белоруссии проводят проверку сил реагирования Союзного государства. По словам заместителя министра обороны РФ Александра Фомина, на первом этапе - до 9 февраля - планируется передислокация и создание группировок войск. На втором этапе - с 10 по 20 февраля - будет проведено совместное учение "Союзная решимость-2022".

Число участников маневров не называлось.

"Количество привлекаемых военнослужащих и техники на учения, попадающих под действие Венского документа 2011 года, не превышают определенные им параметры, которые подлежат уведомлению", - заявили ранее в Минобороны РФ.

"Основной целью проверки станет оценка готовности военной составляющей выполнить задачи по нейтрализации угроз на границах Союзного государства", - заявляли в пресс-службе Минобороны Белоруссии.

14 января Минобороны РФ объявило о начале внезапной проверки войск Восточного военного округа с переброской ряда частей и подразделений на отдаленные полигоны.

19 января Минобороны РФ сообщило, что в Белоруссию на учения со штатной техникой и вооружением прибыли первые подразделения Восточного военного округа. В тот день Минобороны России показало видеокадры прибытия в Белоруссию российских военных, которых встретили под гимн РФ, с хлебом и солью. На видео был показан российский железнодорожный эшелон с автомобильной техникой, а также бронетехникой, в частности, бронетранспортерами и боевыми машинами пехоты, и военнослужащие с нашивками мотострелковой бригады из Забайкалья.

20 января Минобороны Белоруссии распространило фотографии прибытия на учения подразделения российских морских пехотинцев и боевой техники.

21 января Минобороны РФ сообщило о начале переброски с Дальнего Востока на учения в Белоруссию систем противовоздушной обороны (ПВО) дальнего действия С-400 "Триумф".

"Два дивизиона зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф" объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа, задействованные в проверке сил реагирования Союзного государства, совершили марш на станцию погрузки в Хабаровском крае, где осуществили погрузку техники на железнодорожные платформы", - говорится в сообщении.

"Подразделения ПВО совершат марш комбинированным способом на железнодорожном транспорте и своим ходом на незнакомые полигоны Республики Беларусь", - заявили в Минобороны РФ.

"По прибытию к местам выполнения учебных задач российские военнослужащие проведут оборудование и маскировку пусковых позиций, техническое обслуживание и заступят на учебное боевое дежурство по ПВО в составе Единой региональной системы ПВО Белоруссии и России", - сообщили в военном ведомстве РФ.

В базовый состав системы С-400 (концерн "Алмаз-Антей") помимо зенитных ракет входят пункт управления, радиолокационные средства, пусковые установки, комплекс технического обеспечения.

Минобороны России сообщало о планах направить на учения в Белоруссию 12 истребителей Су-35 и дивизион комплексов ПВО малой дальности "Панцирь-С".

Совместные военные маневры России и Белоруссии не должны вызывать какой-либо обеспокоенности, в том числе в контексте ситуации вокруг Украины, заявил 19 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"С Белоруссией у нас Союзное государство, есть соответствующие планы, эти планы должны выполняться. Проводятся разного рода мероприятия, среди этих мероприятий бывают и внезапные проверки, и многое другое", - заявил Рябков.

10-15 сентября 2021 года Россия и Белоруссия провели стратегическое учение "Запад-2021", в котором было задействовано около 200 тыс. военных.

На фоне российско-белорусских учений 20 января Минобороны России сообщило о начале серии маневров Военно-морского флота РФ с участием более 140 кораблей и судов, свыше 10 тыс. военных.

Учения охватят акватории морей, прилегающих к российской территории, а также оперативно важные районы Мирового океана, заявили военные. Отдельные учения пройдут в акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане, сказали в Минобороны.

Учения проходят на фоне кризиса в отношениях России и НАТО.

США, другие страны НАТО и Украина заявляли о концентрации российских войск у украинской границы и об угрозе российского вторжения.

В декабре начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов заявил, что у России нет никаких агрессивных планов.