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Дальнее зарубежье 21.01.2022 20:52

Берлин хочет, чтобы РФ отвела войска от украинской границы - Шольц

Москва должна отвести войска от украинской границы, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

"Мы активно работаем над деэскалацией конфликта, это значит, что Россия должна внести свой вклад и отвести войска от границы", - сказал он журналистам в Берлине в пятницу.

Он в очередной раз подчеркнул, что возможное нарушение украинской границы будет иметь для РФ "тяжелые последствия".

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Тэги: ФРГ, РОССИЯ, УКРАИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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