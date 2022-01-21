Берлин хочет, чтобы РФ отвела войска от украинской границы - Шольц

Москва должна отвести войска от украинской границы, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

"Мы активно работаем над деэскалацией конфликта, это значит, что Россия должна внести свой вклад и отвести войска от границы", - сказал он журналистам в Берлине в пятницу.

Он в очередной раз подчеркнул, что возможное нарушение украинской границы будет иметь для РФ "тяжелые последствия".