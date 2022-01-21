Блинкен заявил Лаврову, что США дадут пропорциональный ответ и на невоенные методы давления РФ на Украину

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в пятницу, что на прошедших в Женеве переговорах он объяснил главе МИД РФ Сергею Лаврову готовность США отвечать пропорционально и на другие, невоенные меры воздействия России на Украину.

"Я аналогично дал понять министру Лаврову, что мы ответим и на такое тоже - быстро, сурово, объединенными силами, но пропорционально тому, что делает Россия", - сказал госсекретарь.

Он разъяснил, что из истории известно, что Россия может направлять "тайные силы" в другую страну для ее дестабилизации, свержения правительства, проводить "гибридные действия" и кибератаки.

В то же время Блинкен напомнил, что, если любые российские войска начнут вторжение на Украину, за этим последует быстрый, сплоченный, жесткий ответ.