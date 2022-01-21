Страны Балтии получили от США разрешение на поставку Украине оружия - заявление

Министры обороны Эстонии Калле Лаанет, Латвии Артис Пабрикс и Литвы Арвидас Анушаускас выступили в пятницу с совместным заявлением, в котором сообщили, что получили от США разрешения на поставку оружия на Украину и предпринимают необходимые действия по его оперативной доставке на место назначения.

"Сегодня Украина находится на передовой линии, отделяющей Европу от военного конфликта с Россией, - сообщил через пресс-службу министр обороны Эстонии. - Мы должны быть точными - война в Украине продолжается и сегодня важно оказать Украине всестороннюю поддержку для противостояния агрессору".

"Мы подошли к тому, что необходимые согласования на отправку оружия с США имеются. Помогая оружием, мы показываем, что наша поддержка не только на словах" - отметил Лаанет.

Согласно заявлению, Эстония передаст Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin, а Латвия и Литва комплексы земля-воздух Stinger и дополнительное оснащение для укрепления оборонного потенциала Украины.

Страны Балтии продолжат сотрудничество, чтобы оперативно доставить оружие на Украину, говорится в заявлении.

Министры призвали Россию "прекратить свое агрессивное и безответственное поведение".