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СНГ 22.01.2022 09:24

Глава МИД Казахстана рассказал представителям ООН в Женеве о проведении тщательного расследования январских событий в стране

Вице-премьер Казахстана - министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди посетил Женевское отделение ООН, сообщила пресс-служба МИД республики.

Состоялись его встречи с заместителем Верховного комиссара ООН по правам человека Надой Аль-Нашиф и действующим председателем Совета по правам человека - постоянным представителем Аргентины при отделении ООН Федерико Вильегасом.

«Министр информировал собеседников о причинах и последствиях недавних событий в Казахстане, а также о мерах, принимаемых государством по обеспечению безопасности населения и восстановлению нормальной жизнедеятельности в стране. Отмечалось, что власти Казахстана проводят тщательное и полноценное расследование, результаты которого будут представлены мировому сообществу», - говорится в сообщении пресс-службы МИД.

Глава МИД заверил собеседников, что «Казахстан остается приверженным своим международным обязательствам и универсальным принципам в области прав человека и верховенства закона».

«Страна не свернет с курса дальнейшей политической модернизации, открытости экономики и борьбы с коррупцией. Повестка Нового Казахстана нацелена на обеспечение безопасных и более качественных условий жизни казахстанцев», - отмечается в сообщении.

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Тэги: КАЗАХСТАН, МИД, ООН, ВСТРЕЧИ


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