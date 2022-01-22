Первая партия боеприпасов из США поступила в Украину

В Украину поступила первая часть военной помощи от США, сообщает посольство США в Украине в Twitter.

«Первая из нескольких партий пакета безопасности, недавно принятой президентом Байденом для Украины, сегодня ночью прибыла в Киев», - говорится в сообщении.

Как отмечается, этот груз включает около 200 тыс. фунтов летального оружия, в том числе боеприпасы.

«Эта помощь, а также помощь в безопасности свыше $2,7 млрд США, предоставленная Украине с 2014 года, демонстрирует твердую преданность Соединенных Штатов укреплению обороны Украины на фоне растущей российской агрессии», - добавили в посольстве.