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Дальнее зарубежье 22.01.2022 09:36

Не менее 10 человек пострадали при мощном землетрясении в Японии - СМИ

В результате землетрясения магнитудой 6,4 на юго-западе Японии пострадали не менее 10 человек, сообщают японские СМИ со ссылками на власти.

Эпицентр землетрясения залегал у острова Кюсю, толчки магнитудой до 5 ощущались в ряде японских префектур.

Угроза цунами не объявлялась.

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Тэги: ЯПОНИЯ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, ПОСТРАДАВШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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