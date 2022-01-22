Не менее 10 человек пострадали при мощном землетрясении в Японии - СМИ

В результате землетрясения магнитудой 6,4 на юго-западе Японии пострадали не менее 10 человек, сообщают японские СМИ со ссылками на власти.

Эпицентр землетрясения залегал у острова Кюсю, толчки магнитудой до 5 ощущались в ряде японских префектур.

Угроза цунами не объявлялась.