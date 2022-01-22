Суд в США приговорил к году тюрьмы выходца из СССР Фрумана за незаконное финансирование политиков

Американский суд приговорил к году тюрьмы и к штрафу в $10 тыс. выходца из СССР Игоря Фрумана за участие в схеме по незаконному финансированию республиканцев, сообщает Associated Press.

Согласно решению суда, 55-летний Фруман должен 15 марта явиться в тюрьму и начать отбывать этот срок.

В сентябре 2021 года он признал себя виновным только по одному пункту обвинения: в том, что просил российского предпринимателя Андрея Муравьева выделить деньги для кампаний политиков-республиканцев. Подобное иностранное финансирование в США запрещено. При этом, как отмечает агентство, к Муравьеву у судебных властей США претензий нет.

Обвинение требовало более жёсткого наказания, а защита просила вообще не приговаривать Фрумана к заключению, мотивируя это тем, что ранее он не нарушал закон.

Фруман - один из выходцев из бывшего СССР, организовавших схему, позволявшую в годы президентства Дональда Трампа незаконно перечислять деньги республиканским политикам во Флориде, Неваде и ряде других штатов.

Как сообщалось, согласно судебным документам, первые признаки активности фигурантов дела в том, что касается финансирования предвыборных кампаний в США, появились в марте 2018 года. Отмечается, что бизнесмены собирались продвигать свои деловые интересы благодаря поддержке американских политиков, получавших от них финансирование.

Для этого они придумали схемы, позволявшие им в обход законодательства перечислять политикам на финансирование предвыборных кампаний больше денег, нежели разрешается по закону. Ради этого, в частности, они создали компанию Global Energy Producers (GEP), которая, по их утверждению, занималась импортом и экспортом СПГ.