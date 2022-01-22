Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9252 RUR   0.0221 GBR   2.3109 TRY   0.1267

Цена на нефть

20.01 $/bbl +/- WTI 86.90 -0.06 Brent 88.38 -0.06

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 22.01.2022 09:48

Суд в США приговорил к году тюрьмы выходца из СССР Фрумана за незаконное финансирование политиков

Американский суд приговорил к году тюрьмы и к штрафу в $10 тыс. выходца из СССР Игоря Фрумана за участие в схеме по незаконному финансированию республиканцев, сообщает Associated Press.

Согласно решению суда, 55-летний Фруман должен 15 марта явиться в тюрьму и начать отбывать этот срок.

В сентябре 2021 года он признал себя виновным только по одному пункту обвинения: в том, что просил российского предпринимателя Андрея Муравьева выделить деньги для кампаний политиков-республиканцев. Подобное иностранное финансирование в США запрещено. При этом, как отмечает агентство, к Муравьеву у судебных властей США претензий нет.

Обвинение требовало более жёсткого наказания, а защита просила вообще не приговаривать Фрумана к заключению, мотивируя это тем, что ранее он не нарушал закон.

Фруман - один из выходцев из бывшего СССР, организовавших схему, позволявшую в годы президентства Дональда Трампа незаконно перечислять деньги республиканским политикам во Флориде, Неваде и ряде других штатов.

Как сообщалось, согласно судебным документам, первые признаки активности фигурантов дела в том, что касается финансирования предвыборных кампаний в США, появились в марте 2018 года. Отмечается, что бизнесмены собирались продвигать свои деловые интересы благодаря поддержке американских политиков, получавших от них финансирование.

Для этого они придумали схемы, позволявшие им в обход законодательства перечислять политикам на финансирование предвыборных кампаний больше денег, нежели разрешается по закону. Ради этого, в частности, они создали компанию Global Energy Producers (GEP), которая, по их утверждению, занималась импортом и экспортом СПГ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, РЕСПУБЛИКАНЦЫ, ФИНАНСЫ, ПРИГОВОР


Похожие новости


Более 50% республиканцев проголосует за Трампа, если он баллотируется на выборах 2024 года - опрос Республиканцы на партийном съезде выдвинули Трампа кандидатом в президенты США Трамп: фейковая история о сговоре талибов и РФ нужна, чтобы нанести ущерб Республиканской партии и президенту США Съезд республиканцев в августе пока не планируется переносить - Трамп Трамп похвалил республиканцев за единство в голосовании против резолюции, осуждающей его за "расистские" высказывания Республиканцы обеспечили себе большинство в сенате американского конгресса

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]