Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9252 RUR   0.0221 GBR   2.3109 TRY   0.1267

Цена на нефть

20.01 $/bbl +/- WTI 86.90 -0.06 Brent 88.38 -0.06

Погода в Баку

  ночь день

Здравоохранение 22.01.2022 10:00

«Омикрон»-штамм COVID-19 угнетающе влияет на сосуды и нервную систему, это предстоит изучить - эксперт Роспотребнадзора

Пока нет оснований считать, что коронавирус с приходом «омикрон»-штамма стал терять свои поражающие свойства и станет сезонной инфекцией, известно о двух десятках случаев смерти от нового штамма, заявила замдиректора московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

«Я бы не торопилась делать заключение о потере вирусом (с приходом нового «омикрон»-штамма - ИФ) поражающих свойств. Выраженная слабость и сильные головные боли указывают на то, что возбудитель угнетающе действует на сосуды, нервную систему, что предстоит изучить. Высыпания, которые были впервые отмечены британскими врачами у детей, тоже наводят на мысли о возможном поражении сосудистой системы», - сказала Руженцова в интервью «Российской газете».

Она также подчеркнула, что «уже есть около двух десятков случаев смерти от этого вируса».

Кроме того, по словам эксперта, пока нет подтверждений связи подъема заболеваемости с погодными условиями, что может свидетельствовать о ее сезонности, так как растет число зарегистрированных случаев и в Северном полушарии, где сейчас зима, и в Южном, где лето.

В последнее время ученые, эксперты, экономисты возлагают на «омикрон» определенные надежды, что он станет выходом из бушующей два года пандемии. Также эксперты высказывали мнение о том, что с приходом нового штамма вирус ослабнет и станет сезонной инфекцией.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, КОРОНАВИРУС, ВЛИЯНИЕ


Похожие новости


В РФ за сутки более 29,2 тыс. новых случаев COVID-19, минимальное с начала июля число скончавшихся - 686 человек, сообщает оперштаб Данных о повышенном риске возникновения онкозаболеваний у перенесших COVID-19 нет - главный внештатный онколог Минздрава РФ Страхи по поводу нового штамма "омикрон" оказались преждевременными - Путин Ситуация с коронавирусом в РФ остаётся напряжённой COVID-19 пока нельзя считать сезонным заболеванием Страны СНГ безвозмездно получили от России более 1 млн тест-систем для диагностики COVID-19 - Мишустин

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]