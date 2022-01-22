«Омикрон»-штамм COVID-19 угнетающе влияет на сосуды и нервную систему, это предстоит изучить - эксперт Роспотребнадзора

Пока нет оснований считать, что коронавирус с приходом «омикрон»-штамма стал терять свои поражающие свойства и станет сезонной инфекцией, известно о двух десятках случаев смерти от нового штамма, заявила замдиректора московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

«Я бы не торопилась делать заключение о потере вирусом (с приходом нового «омикрон»-штамма - ИФ) поражающих свойств. Выраженная слабость и сильные головные боли указывают на то, что возбудитель угнетающе действует на сосуды, нервную систему, что предстоит изучить. Высыпания, которые были впервые отмечены британскими врачами у детей, тоже наводят на мысли о возможном поражении сосудистой системы», - сказала Руженцова в интервью «Российской газете».

Она также подчеркнула, что «уже есть около двух десятков случаев смерти от этого вируса».

Кроме того, по словам эксперта, пока нет подтверждений связи подъема заболеваемости с погодными условиями, что может свидетельствовать о ее сезонности, так как растет число зарегистрированных случаев и в Северном полушарии, где сейчас зима, и в Южном, где лето.

В последнее время ученые, эксперты, экономисты возлагают на «омикрон» определенные надежды, что он станет выходом из бушующей два года пандемии. Также эксперты высказывали мнение о том, что с приходом нового штамма вирус ослабнет и станет сезонной инфекцией.