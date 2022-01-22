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СНГ 22.01.2022 10:48

Суд в Москве избрал меры пресечения четверым участникам, предположительно, хакерской группировки The Infraud Organization

Тверской суд Москвы отправил в СИЗО и под домашний арест Андрея Новака, Кирилла Самокутяева, а также Марка и Константина Бергманов, причастных, по некоторым данным, к деятельность хакерской группировки The Infraud Organization.

Согласно картотеке суда, в пятницу суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании заключения под стражу в качестве меры пресечения Новаку, а также, удовлетворив соответствующие ходатайства, поместил под домашний арест Самокутяева и двоих Бергманов.

Как следует из картотеки, фигурантам вменяется неправомерный доступ к компьютерной информации, причинивший крупный ущерб или совершенный из корыстной заинтересованности (ч. 2 ст. 272 УК РФ) и неправомерный оборот средств платежей в составе организованной группы (ч. 2 ст. 187 УК РФ).

Официальными комментариями суда и следствия МВД «Интерфакс» в настоящий момент не располагает.

Вместе с тем, в соцсетях появилась непроверенная информация о том, что речь идет об участниках хакерской группировки The Infraud Organization, а Новак называется одним из основателей группы.

На прошлой неделе в ФСБ РФ сообщили о задержании членов другой хакерской группы - REvil. Уголовное дело получило резонанс в СМИ. Расследование ведет следствие МВД, фигуранты дела были отправлены под арестом Тверским судом.

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Тэги: МОСКВА, СУД, ХАКЕРЫ, ГРУППИРОВКА


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