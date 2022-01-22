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СНГ 22.01.2022 10:54

Визит главы МИД Великобритании в Москву намечен на февраль - диписточник

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс запросила возможность визита в Москву, сообщил «Интерфаксу» в субботу дипломатический источник.

«Глава МИД Британии попросила о возможности прибыть в Москву для переговоров с Лавровым. Москва дала согласие на проведение визита в феврале», - сказал собеседник агентства.

Трасс была назначена главой МИД Великобритании 15 сентября 2021 года. Она может стать первым министром иностранных дел страны, посетившим Россию, со времен визита в Москву Бориса Джонсона в 2017 году.

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Тэги: РОССИЯ, БРИТАНИЯ, МИД, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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