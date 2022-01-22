Визит главы МИД Великобритании в Москву намечен на февраль - диписточник

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс запросила возможность визита в Москву, сообщил «Интерфаксу» в субботу дипломатический источник.

«Глава МИД Британии попросила о возможности прибыть в Москву для переговоров с Лавровым. Москва дала согласие на проведение визита в феврале», - сказал собеседник агентства.

Трасс была назначена главой МИД Великобритании 15 сентября 2021 года. Она может стать первым министром иностранных дел страны, посетившим Россию, со времен визита в Москву Бориса Джонсона в 2017 году.