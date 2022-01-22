В Украине продолжается рост заболеваемости СOVID-19

В Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 22 473 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровели 4 610 человек, 136 умерли, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Украины.

«За сутки 21 января в Украине зафиксировано 22 473 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 2838, медработников - 535); 91 310 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 31 848 человек, вторую дозу - 32 863 человека, дополнительную дозу получили 748 человек, бустерную дозу - 25 851 человек. Также за минувшие сутки госпитализировано - 2 608 человек; летальных исходов - 136; поправилось - 4 610 человек», - сказано в сообщении в телеграм-канале.

Накануне сообщалось о выявлении 20 156 новых случаев заболевания СOVID-19, 20 января - 18 479, 19 января - 12 815, 18 января - 8 558, 17 января - 5 072, 16 января - 6 379, 15 января - 10 569, 14 января - 10 476, 13 января - 10 046.

За все время пандемии в Украине: заболело - 3 842 011 человек; выздоровело - 3 580 878 человек; летальных исходов - 99 129.

С начала кампании привито 15 млн 141 тыс. 199 человек, из них получили первую дозу - 15 млн 141 тыс. 197 человек, получили две дозы - 14 млн 443 тыс. 593 человека, получили дополнительную дозу - 12 689 человек, бустерную дозу - 193 211 человек. В общей сложности проведено 29 млн 790 тыс. 690 прививок.