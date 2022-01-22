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СНГ 22.01.2022 11:12

Высота снежного покрова в Москве достигла максимума за зиму

Сугробы в столице за сутки подросли с 38 до 45 см, сообщили «Интерфаксу» в метеобюро Москвы в субботу.

«Это пока максимум для нынешней зимы в Москве. Данные получены в 9:00 с главной метеостанции города на ВДНХ», - рассказал представитель метеобюро.

По информации синоптиков, высота снежного покрова в Москве на 80% превысила климатическую норму января (25 см).

Синоптики прогнозируют, что снегопад в столице продолжится в субботу, сугробы местами подрастут до полуметра. Температура воздуха не поднимется выше минус 2 градусов.

Заместитель мэра столицы Петр Бирюков сообщил журналистам 18 января, что с начала зимнего периода в Москве выпало почти 120 см снега - около 80% годовой климатической нормы (150 см).

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Тэги: МОСКВА, СНЕГ, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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