Высота снежного покрова в Москве достигла максимума за зиму

Сугробы в столице за сутки подросли с 38 до 45 см, сообщили «Интерфаксу» в метеобюро Москвы в субботу.

«Это пока максимум для нынешней зимы в Москве. Данные получены в 9:00 с главной метеостанции города на ВДНХ», - рассказал представитель метеобюро.

По информации синоптиков, высота снежного покрова в Москве на 80% превысила климатическую норму января (25 см).

Синоптики прогнозируют, что снегопад в столице продолжится в субботу, сугробы местами подрастут до полуметра. Температура воздуха не поднимется выше минус 2 градусов.

Заместитель мэра столицы Петр Бирюков сообщил журналистам 18 января, что с начала зимнего периода в Москве выпало почти 120 см снега - около 80% годовой климатической нормы (150 см).