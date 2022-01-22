США не выдали визу российскому космонавту

США отказали в выдаче визы российскому космонавту Николаю Чубу, который направлялся в Космический центр Линдона Джонсона для участия в тренировках, сообщил «Интерфаксу» знакомый с ситуацией источник.

«США без объяснения причин отказались выдать визу нашему космонавту Николаю Чубу. Он должен был прилететь в Космический центр Джонсона на официальную тренировочную сессию», - сообщил собеседник агентства.

В «Роскосмосе» отказались официально прокомментировать эту ситуацию.

Чуб должен совершить свой первый космический полет весной 2023 года.