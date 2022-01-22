В Грузии зафиксировано рекордное число случаев заражений COVID-19 за сутки - более 11 тысяч

В Грузии за последние сутки зафиксировано 11 тысяч 39 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщает в субботу грузинский Минздрав.

По данным ведомства, за последние сутки скончалось 42 заболевших.

В целом с начала пандемии в Грузии подтверждено 1 миллион 41 тыс. 749 случаев заражения, всего скончались 14 тыс. 673 человека.

На этой неделе заместитель главы Национального центра по контролю за заболеваниями Грузии Паата Имнадзе предположил в беседе с журналистами, что в Грузии около 70% новых случаев заражения на данный момент приходится уже на штамм COVID-19 «омикрон».