Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9252 RUR   0.0221 GBR   2.3109 TRY   0.1267

Цена на нефть

20.01 $/bbl +/- WTI 86.90 -0.06 Brent 88.38 -0.06

Погода в Баку

  ночь день

Внешняя политика 22.01.2022 15:07

Вице-президенты Азербайджана получат пожизненные дипломатические паспорта

Первый вице-президент Азербайджана, а также вице-президенты страны будут иметь пожизненные дипломатические паспорта.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу утвердил поправки в законах «О паспортах», «О государственной службе», «О дипломатической службе».

Согласно поправкам, не позднее 15 дней со дня начала исполнения своих обязанностей Министерством иностранных дел будут выданы дипломатические паспорта первому вице-президенту и вице-президентам Азербайджана. Дипломатические паспорта вышеуказанным лицам будут выдаваться пожизненно.

До сих пор пожизненно дипломатический паспорт выдавался только президенту страны.

Конституция Азербайджана предусматривает пост первого вице-президента (в настоящее время его занимает Мехрибан Алиева) и двух вице-президентов (оба вакантны).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ВИЦЕ, ПРЕЗИДЕНТ, ПАСПОРТ, ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]