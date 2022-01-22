Вице-президенты Азербайджана получат пожизненные дипломатические паспорта

Первый вице-президент Азербайджана, а также вице-президенты страны будут иметь пожизненные дипломатические паспорта.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу утвердил поправки в законах «О паспортах», «О государственной службе», «О дипломатической службе».
Согласно поправкам, не позднее 15 дней со дня начала исполнения своих обязанностей Министерством иностранных дел будут выданы дипломатические паспорта первому вице-президенту и вице-президентам Азербайджана. Дипломатические паспорта вышеуказанным лицам будут выдаваться пожизненно.
До сих пор пожизненно дипломатический паспорт выдавался только президенту страны.
Конституция Азербайджана предусматривает пост первого вице-президента (в настоящее время его занимает Мехрибан Алиева) и двух вице-президентов (оба вакантны).
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