Вице-президенты Азербайджана получат пожизненные дипломатические паспорта

Первый вице-президент Азербайджана, а также вице-президенты страны будут иметь пожизненные дипломатические паспорта.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу утвердил поправки в законах «О паспортах», «О государственной службе», «О дипломатической службе».

Согласно поправкам, не позднее 15 дней со дня начала исполнения своих обязанностей Министерством иностранных дел будут выданы дипломатические паспорта первому вице-президенту и вице-президентам Азербайджана. Дипломатические паспорта вышеуказанным лицам будут выдаваться пожизненно.

До сих пор пожизненно дипломатический паспорт выдавался только президенту страны.

Конституция Азербайджана предусматривает пост первого вице-президента (в настоящее время его занимает Мехрибан Алиева) и двух вице-президентов (оба вакантны).