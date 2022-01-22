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Дальнее зарубежье 22.01.2022 15:20

ООН призывает талибов предоставить информацию о двух похищенных правозащитницах

Миссия ООН по содействию Афганистану (МООНСА) призвала движение «Талибан» предоставить информацию о похищенных в Кабуле двух правозащитницах.

«ООН разделяет растущую озабоченность по поводу исчезновение двух афганских активисток, Таманы Заряби Парьяни и Параваны Ибрахимхель, которые, как сообщается, были похищены из своих домов в ночь на среду. Мы призываем Талибан предоставить информацию об их местонахождении и защитить права всех афганцев», - говорится в заявлении, опубликованном в субботу в официальном аккаунте МООНСА в Твиттер.

В ночь на среду одна из участниц протестных митингов в Кабуле Парьяни выложила в сети видео, как неизвестные пытаются выломать двери ее дома. На видео она просит спасти ее, потому что, по ее словам, талибы пытаются арестовать ее. После этого связь с женщиной прекратилась, талибы не комментировали арест женщин.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: АФГАНИСТАН, ООН, ТАЛИБЫ, ПРАВОЗАЩИТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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