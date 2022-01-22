Азербайджан и Малайзия обсудили вопросы сотрудничества

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в субботу принял делегацию во главе с заместителем министра иностранных дел Малайзии Камарудином Джаффаром, говорится в сообщении МИД Азербайджана.
«Стороны обменялись мнениями по возможностям развития сотрудничества между двумя странами в экономической, торговой, энергетической сферах, в том числе альтернативной энергетике, а также в гуманитарной, образовательной, туристической и других сферах», - отмечается в сообщении.
Глава МИД Азербайджана проинформировал замминистра Малайзии о текущей ситуации в регионе, вопросах, связанных с выполнением совместных заявлений, подписанных по результатам 44-дневной войны, минной угрозе на освобожденных территориях и борьбе с ней, проводимых восстановительных работах и отметил, что «в ближайшее время мы станем свидетелями возвращения первых вынужденных переселенцев в свои дома».
На встрече стороны обсудили вопросы успешного сотрудничества, осуществляемого в рамках международных организаций, в том числе ООН, Организации исламского сотрудничества, Движения неприсоединения.
Стороны также обменялись мнениями по другим региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.
Р.Керимов
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