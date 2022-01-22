ФРГ передаст Украине мобильный госпиталь

Власти ФРГ в феврале передадут Украине мобильный госпиталь, сообщила в субботу германский министр обороны Кристине Ламбрехт.
«Полностью укомплектованный мобильный госпиталь будет передан в феврале. Речь также идет о подготовке персонала (для работы в этом госпитале - ИФ)», - приводят ее слова европейские СМИ.
Стоимость такой поставки на Украину Ламбрехт оценивает в 5,3 млн евро.
Ранее власти ФРГ заявили, что на фоне напряженной ситуации между Украиной и Россией не планируют поставлять Киеву вооружение, считая, что такие поставки на данном этапе не помогут решению кризиса.
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