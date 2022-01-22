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Дальнее зарубежье 22.01.2022 16:24

В Японии впервые зафиксировали более 50 тыс. суточных заражений COVID-19

Японские врачи зафиксировали за сутки 50,2 тыс. случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщают в субботу западные СМИ.

В столице страны выявлено более 11 тыс. случаев, что тоже является антирекордом.

Антирекорды по количеству инфицированных установили в субботу 30 из 47 японских префектур. Такое положение вещей, как отмечается в сообщениях, обусловлено распространением штамма «омикрон».

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: ЯПОНИЯ, КОРОНАВИРУС, РАСПРОСТРАНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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