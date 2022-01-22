В Японии впервые зафиксировали более 50 тыс. суточных заражений COVID-19

Японские врачи зафиксировали за сутки 50,2 тыс. случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщают в субботу западные СМИ.
В столице страны выявлено более 11 тыс. случаев, что тоже является антирекордом.
Антирекорды по количеству инфицированных установили в субботу 30 из 47 японских префектур. Такое положение вещей, как отмечается в сообщениях, обусловлено распространением штамма «омикрон».
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