В Казахстане задержаны 970 подозреваемых в рамках уголовных дел, свыше 460 из них подозреваются в терроризме и беспорядках

В Казахстане в рамках расследования январских событий задержаны 970 подозреваемых в рамках уголовных дел, свыше 460 из них подозреваются в терроризме и беспорядках, сообщил заместитель начальника 1 службы Генпрокуратуры Елдос Килымжанов.

«На сегодня следственно-оперативной группой расследуется 819 уголовных дел, в том числе 45 по актам терроризма, 36 по массовым беспорядкам и 15 убийств. (...) По этим делам задержаны 970 подозреваемых, из них 782 с санкции суда взяты под стражу. 29-ти определен домашний арест», - сказал Килымжанов на брифинге в субботу.

«Наибольшее число арестованных приходится на дела по терроризму и массовым беспорядкам - 464 лица, 226 лиц задержаны по фактам кражи, 60 за незаконное ношение и хранение оружия, 39 человек за хищения оружия, 25 по фактам хулиганств, 21 за грабеж», - уточнил он.

Ранее пресс-служба главы государства сообщала, что в Казахстане возбуждено 1 822 уголовных дел.