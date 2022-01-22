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Здравоохранение 22.01.2022 16:45

В Азербайджане значительный суточный рост случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 1 614 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 632 тыс. 34, сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 1 068 случаях заражения.

За сутки от коронавирусной инфекции скончались 16 человек (накануне - 17). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 8 597 человек.

От COVID-19 вылечились 611 тыс. 766 человек. (+ 610 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находится 11 тыс. 671 человек.

За сутки медики провели 10 846 тестов на коронавирус против 7 795 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 6 млн 56 тыс. 428 тестов на COVID-19.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, COVID, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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