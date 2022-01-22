Прокуроры обнаружили в изоляторе в Алматы 73 задержанных с повреждениями, в том числе с огнестрельными ранениями

Прокуроры обнаружили в изоляторе в Алматы 73 задержанных с телесными повреждениями, в том числе с огнестрельными ранениями, сообщил заместитель начальника первой службы Генпрокуратуры Елдос Килымжанов.

«Прокуроры ежедневно проверяют ИВС, следственные изоляторы и приемники-распределители. (...) Среди арестованных в следственном изоляторе Алматы прокуроры установили 73 человека с телесными повреждениями», - сказал Килымжанов на брифинге в субботу.

По его данным, из указанного числа 29 человек были с огнестрельными ранениями.

«По нашему указанию они госпитализированы в городские больницы», - уточнил он.

Из названных 73 человек, по данным представителя Генпрокуратуры, трое были освобождены, 41 арестованный с учетом степени телесных повреждений получают лечение непосредственно в изоляторе.

В целом, по его информации, ввиду отсутствия оснований для задержания из изоляторов временного содержания страны были освобождены 96 человек.