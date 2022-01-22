Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9252 RUR   0.0221 GBR   2.3109 TRY   0.1267

Цена на нефть

20.01 $/bbl +/- WTI 86.90 -0.06 Brent 88.38 -0.06

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 22.01.2022 17:00

Прокуроры обнаружили в изоляторе в Алматы 73 задержанных с повреждениями, в том числе с огнестрельными ранениями

Прокуроры обнаружили в изоляторе в Алматы 73 задержанных с телесными повреждениями, в том числе с огнестрельными ранениями, сообщил заместитель начальника первой службы Генпрокуратуры Елдос Килымжанов.

«Прокуроры ежедневно проверяют ИВС, следственные изоляторы и приемники-распределители. (...) Среди арестованных в следственном изоляторе Алматы прокуроры установили 73 человека с телесными повреждениями», - сказал Килымжанов на брифинге в субботу.

По его данным, из указанного числа 29 человек были с огнестрельными ранениями.

«По нашему указанию они госпитализированы в городские больницы», - уточнил он.

Из названных 73 человек, по данным представителя Генпрокуратуры, трое были освобождены, 41 арестованный с учетом степени телесных повреждений получают лечение непосредственно в изоляторе.

В целом, по его информации, ввиду отсутствия оснований для задержания из изоляторов временного содержания страны были освобождены 96 человек.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, БЕСПОРЯДКИ, ЗАДЕРЖАННЫЕ, РАНЕНИЯ


Похожие новости


В Казахстане после беспорядков заведено 695 уголовных дел, в том числе 44 по фактам терроризма За время беспорядков в Казахстане в морги поступили 225 погибших - Генпрокуратура Токаев поручил всесторонне расследовать события в Казахстане, установить точное число погибших Токаев против уголовного преследования участников мирных протестов - пресс-секретарь президента Казахстана Беспорядки в Казахстане готовились продолжительное время - Токаев Десять сотрудников МЧС пострадали во время беспорядков в Казахстане - гостелеканал

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]