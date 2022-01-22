В Казахстане расследуется 16 уголовных дел по фактам смерти и пыток задержанных после январских событий - Генпрокуратура

В Казахстане расследуется 16 уголовных дел по фактам смерти и пыток задержанных после январских событий, сообщил заместитель начальника первой службы Генпрокуратуры Елдос Килымжанов.
«Расследуются дела по фактам смерти, пыток и превышения власти в отношении задержанных лиц. Всего по республике инициировано 16 таких уголовных дел», - сообщил Килымжанов на брифинге в субботу.
По его данным, на сегодня в органы прокуратуры поступила 91 жалоба о пытках и нарушениях среди прав граждан при проведении расследования со стороны сотрудников полиции.
«Мы реагируем на каждую. Нарушения в 19 заявлениях не подтвердились, по 56 - проверки продолжаются. Отдельные случаи нарушения прав граждан находят свое подтверждение. К примеру, 12 января прокуратурой города Алматы освобождено 24 жителя города, которые незаконно содержались под стражей», - рассказал представитель Генпрокуратуры.
Он напомнил, что во всех регионах страны организованы мобильные группы по оперативному реагированию на допускаемые нарушения прав граждан со стороны сотрудников правоохранительных и специальных органов.
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