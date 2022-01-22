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Дальнее зарубежье 22.01.2022 17:12

Делегация талибов вылетела в Норвегию для переговоров по вопросам гуманитарной помощи

Высокопоставленная делегация движения «Талибан» спецрейсом вылетела в Норвегию, сообщил в субботу начальник пресс-центра МИД талибов Абдул Кахар Балхи.

«Делегация во главе с министром иностранных дел мавлави Амир Ханом Муттаки в Осло проведет переговоры с представителями различных стран и рядом афганцев по вопросам гуманитарной помощи, политическим, образовательным и экономическим вопросам», - написал Балхи в твиттер.

В начале недели делегация Норвегии во главе с послом страны в Афганистане Андерсом Линдманом посетила Кабул, где встретилась с заместителем премьер-министра талибов по политическим вопросам мавлави Абдул Кабиром. Кабир заявил, что Исламский Эмират хотел бы, чтобы Норвегия и другие страны увеличили свою помощь Афганистану и «достигли взаимопонимания, вместо введения санкций».

«Мы выполнили все критерии для признания Исламского Эмирата и надеемся, что Норвегия возьмет на себя инициативу в этом отношении и будет в полной мере сотрудничать в освобождении замороженных активов Афганистана», - заявил Кабир, чьи слова цитирует пресс-служба правительства талибов.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ТАЛИБЫ, НОРВЕГИЯ, ВИЗИТ


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