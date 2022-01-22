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Дальнее зарубежье 22.01.2022 17:36

Избран председатель Христианско-демократического союза Германии

Фридрих Мерц в субботу избран председателем партии экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель - Христианско-демократический союз (ХДС), за его кандидатуру проголосовали 94,62% делегатов съезда.

Формально кандидат пока не вступил в должность, так как выборы прошли онлайн и поданные голоса должны быть подтверждены письменно, это произойдет к 31 января.

Мерц заявил, что «глубоко тронут» результатом голосования. На должности председателя партии он сменит Армина Лашета, которого прочили в канцлеры ФРГ от ХДС и который не сумел одержать победу на выборах в сентябре 2021 года.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ХДС, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ


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