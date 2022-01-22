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Дальнее зарубежье 22.01.2022 17:48

Политсоветники «нормандской четверки» встретятся 25 января в Париже - источник

Очередная встреча политсоветников лидеров стран «нормандского формата» запланирована в конце января в Париже, сообщил «Интерфаксу» в субботу источник в администрации президента РФ.

«Политические советники «нормандского» формата проведут очную встречу в Париже 25 января. Об этом предварительно договорились 6 января на встрече в Архангельском», - сказал источник.

Он подтвердил, что Россию на встрече будет представлять замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.

6 января Козак встретился в подмосковном Архангельском с внешнеполитическим советником канцлера ФРГ Йенсом Плётнером и дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном.

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Тэги: РОССИЯ, УКРАИНА, ФОРМАТ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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