Политсоветники «нормандской четверки» встретятся 25 января в Париже - источник

Очередная встреча политсоветников лидеров стран «нормандского формата» запланирована в конце января в Париже, сообщил «Интерфаксу» в субботу источник в администрации президента РФ.

«Политические советники «нормандского» формата проведут очную встречу в Париже 25 января. Об этом предварительно договорились 6 января на встрече в Архангельском», - сказал источник.

Он подтвердил, что Россию на встрече будет представлять замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.

6 января Козак встретился в подмосковном Архангельском с внешнеполитическим советником канцлера ФРГ Йенсом Плётнером и дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном.