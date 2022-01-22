США намерены предоставить Украине пять вертолетов Ми-17

Администрация США намерениа предоставить Украине пять вертолетов Ми-17, сообщила представителя Белого дома Джен Псаки. «19 января администрация США сообщила Конгрессу о намерении предоставить Украине пять вертолетов Ми-17, которые находятся в запасах министерства обороны США и могут быть доставлены в рамках программы Excess Defense Articles», - приводит слова Псаки посольство США в Украине.

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