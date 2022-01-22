В РПЦ заявили об отсутствии препятствий для признания подлинности царских останков

В Русской православной церкви заявили, что проведенное следствие не оставило сомнений в подлинности найденных под Екатеринбургом останков членов семьи последнего российского императора Николая II.
«На мой взгляд, ничего сегодня не мешает признанию подлинности «екатеринбургских останков», но для того, чтобы они были признаны подлинными, нужно соборное решение Церкви», - заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24» (ВГТРК).
Он напомнил, что на заседании Синода в июне прошлого года был заслушан доклад представителя Следственного комитета, который убедительно рассказал архиереям обо всех проведенных экспертизах. «Я думаю, что у членов Синода не должно было остаться сомнений в том, что останки подлинные. Но решение должно приниматься на уровне высшего руководства Церкви, а высшим руководством является Архиерейский Собор», - сказал митрополит.
По его словам, признание останков могло состояться еще в ноябре прошлого года, когда планировалось провести Архиерейский Собор. «Мы на нем могли уже принять такое решение, но из-за эпидемической ситуации Архиерейский Собор отложен, и, по предварительным данным, он должен состояться в мае. Вот если он состоится, если аргументы в пользу подлинности найденных останков возобладают, если вся полнота церковная с этим согласится, тогда и будет принято окончательное решение», - добавил митрополит Иларион.
Он объяснил, почему в данном случае важно именно соборное решение вопроса: «Если мы признаём «екатеринбургские останки» останками царской семьи, значит это святые мощи, значит им должно воздаваться соответствующее поклонение».
По словам митрополита, в случае признания останков Архиерейский Собор решит и вопрос о том, как именно они будут храниться: будут ли они выставлены для поклонения верующих или будут положены под спуд (под плиту - ИФ).
«Есть разные ситуации, - пояснил представитель РПЦ. - Есть ситуации, когда мощи находятся в открытом доступе, и люди могут прикладываться к мощам, а есть ситуации, когда мощи сохраняются под спудом. Вот все эти решения надо будет нам принять на предстоящем Архиерейском Соборе».
В ночь на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге по постановлению исполкома Уральского облсовета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, руководимого большевиками, был совершен расстрел российского императора Николая II и его семьи. В июле 1991 года на Старой Коптяковской дороге близ Екатеринбурга было вскрыто захоронение, в котором находились останки девяти человек. Они, по данным следствия, принадлежали членам царской семьи - Николаю II, его супруге, их дочерям - Ольге, Татьяне, Анастасии, а также доктору и слугам. После вскрытия захоронения под Екатеринбургом и проведения экспертиз останки членов царской семьи были захоронены в 1998 году в усыпальнице Петропавловского собора Петербурга.
29 июля 2007 года при проведении археологических раскопок к югу от места первого захоронения были найдены останки еще двух человек. Экспертизы утверждают, что останки принадлежат детям Николая II - цесаревичу Алексею и его сестре Марии.
Летом 2018 года официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила «Интерфаксу», что повторное комплексное исследование подтвердило подлинность останков императора Николая II и его семьи, расстрелянных 100 лет назад в Екатеринбурге.
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