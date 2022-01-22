Дом Романовых приветствует планы РПЦ признать подлинность екатеринбургских останков

Российский императорский дом Романовых поддержит Русскую православную церковь (РПЦ), если она решит признать подлинность останков последнего российского императора Николая Второго и членов его семьи.

«Если сейчас наступает момент, когда Русская православная церковь готова, ознакомившись со всеми многосторонними результатами исследований, признать екатеринбургские останки подлинными, это будет принято Императорским домом с благоговением, доверием к Русской православной церкви и с большой радостью», - заявил «Интерфаксу» в субботу директор канцелярии Дома Романовых Александр Закатов.

Дом Романовых возглавляет великая княгиня Мария Владимировна.

По словам Закатова, в случае, если Архиерейский собор РПЦ примет решение о признании подлинности, останки двух детей Николая II - цесаревича Алексея и его сестры Марии - должны быть захоронены вместе со всей семьей - в усыпальнице Петропавловского собора Петербурга.

В субботу в Русской православной церкви заявили, что проведенное следствие не оставило сомнений в подлинности найденных под Екатеринбургом останков членов семьи последнего российского императора.

«Мы должны дождаться решения с Архиерейского собора. Если церковь признает, что это именно император Николай Второй и члены его семьи, то эти гробницы в усыпальнице в Петропавловском соборе приобретут дополнительный сакральный смысл», - сказал Закатов.

На вопрос об останках цесаревича Алексей и его сестры Марии Закатов ответил: «Наверное, в этом решении собора будет сказано, как к ним относиться, признает ли церковь и их подлинность тоже. И тогда они должны быть перенесены в Петропавловский собор, в родовую усыпальницу в соответствующие гробницы».

«Российский императорский дом, именно дом, а не какие-то частные лица, состоящие в разной степени родства, всегда говорил: мы не утверждаем и не опровергаем подлинность останков, а ждем соборного определения церкви. Как только соборное определение церкви будет высказано, Императорский дом воспримет это с радостью», - сказал представитель Романовых.

«На данный момент Российский императорский дом считает, что за последние годы представлено много доказательств в пользу подлинности останков», - заявил Закатов.

«Мы всегда говорили, что на свете нет сил, более заинтересованных сил в том, чтобы екатеринбургские останки могли быть признанными подлинными, чем Русская православная церковь и Российский императорский дом», - сказал он.

«Для Русской православной церкви это еще одна святыня, очень чтимая народом, а для Российского императорского дома, кроме этого, это останки их родственников. В вопросе о подлинности останков Дом Романовых всегда ориентировался на позицию Русской православной церкви», - сказал Закатов.

Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24» (ВГТРК) заявил, что вопрос может быть рассмотрен Архиерейским собором в мае.

«На мой взгляд, ничего сегодня не мешает признанию подлинности «екатеринбургских останков», но для того, чтобы они были признаны подлинными, нужно соборное решение Церкви», - заявил митрополит.

Он сказал, что на заседании Синода в июне прошлого года был заслушан доклад представителя Следственного комитета, который убедительно рассказал архиереям обо всех проведенных экспертизах. «Я думаю, что у членов Синода не должно было остаться сомнений в том, что останки подлинные. Но решение должно приниматься на уровне высшего руководства Церкви, а высшим руководством является Архиерейский Собор», - сказал митрополит.

По его словам, признание останков могло состояться еще в ноябре прошлого года, когда планировалось провести Архиерейский Собор. «Мы на нем могли уже принять такое решение, но из-за эпидемической ситуации Архиерейский Собор отложен, и, по предварительным данным, он должен состояться в мае. Вот если он состоится, если аргументы в пользу подлинности найденных останков возобладают, если вся полнота церковная с этим согласится, тогда и будет принято окончательное решение», - добавил митрополит Иларион.

В ночь на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге по постановлению исполкома Уральского облсовета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, руководимого большевиками, был совершен расстрел российского императора Николая II и его семьи.

В июле 1991 года на Старой Коптяковской дороге близ Екатеринбурга было вскрыто захоронение, в котором находились останки девяти человек. Они, по данным следствия, принадлежали членам царской семьи - Николаю II, его супруге, их дочерям - Ольге, Татьяне, Анастасии, а также доктору и слугам. После вскрытия захоронения под Екатеринбургом и проведения экспертиз останки членов царской семьи были захоронены в 1998 году в усыпальнице Петропавловского собора Петербурга.

29 июля 2007 года при проведении археологических раскопок к югу от места первого захоронения были найдены останки еще двух человек. Экспертизы утверждают, что останки принадлежат детям Николая II - цесаревичу Алексею и его сестре Марии.

Летом 2018 года официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила «Интерфаксу», что повторное комплексное исследование подтвердило подлинность останков императора Николая II и его семьи, расстрелянных 100 лет назад в Екатеринбурге.

Государственные эксперты уверены в подлинности останков - как захороненных в родовой усыпальнице Романовых в Санкт-Петербурге, так и останков цесаревича Алексея и его сестры Марии, которые долгое время хранились в Госархиве РФ, а потом были переданы РПЦ на временное хранение.