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В британском Минобороны приветствуют согласие Шойгу на переговоры по вопросам безопасности - СМИ

Министр обороны России Сергей Шойгу принял приглашение британского коллеги Бена Уоллеса провести переговоры по актуальным вопросам безопасности, пишет в субботу The Independent со ссылкой на источник в британском Минобороны.

«Министр обороны Великобритании приветствует то, что Россия приняла приглашение на переговоры», - цитирует газета слова неназванного высокопоставленного представителя британского оборонного ведомства.

17 января Уоллес заявил о приглашении главы Минобороны РФ Шойгу в Лондон в предстоящие недели для обсуждения общих интересов в сфере безопасности.

В Минобороны России накануне сообщили, что Шойгу подтвердил готовность провести переговоры с Уоллесом и пригласил его в Москву, сообщили в Минобороны РФ.

«Сергей Шойгу подтвердил своему британскому коллеге готовность обсуждать все актуальные вопросы безопасности и, основываясь на принципах взаимности, предложил провести переговоры в Москве, в любое удобное для британского министра обороны время», - говорилось в сообщении Минобороны России, распространённом в пятницу.

Шойгу направил Уоллесу ответное письмо, информировало министерство обороны РФ.

«В своем обращении Сергей Шойгу напомнил Б.Уоллесу, что «возможность конструктивного диалога была продемонстрирована сторонами в ходе визита российской делегации в Лондон в 2013 году», где проводились переговоры министров обороны и иностранных дел в формате «2+2», - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Уоллес в минувший понедельник заявил о приглашении главы Шойгу в Лондон в предстоящие недели для обсуждения общих интересов в сфере безопасности.

«Сегодня я направляю приглашение моему российскому коллеге Сергею Шойгу посетить Лондон в ближайшие несколько недель», - заявил Уоллес, выступая в палате общин парламента.

«Мы готовы к обсуждению вопросов, которые касаются общих предметов для беспокойства в области безопасности, и к конструктивному добросовестному взаимодействию», - подчеркнул он.

По словам Уоллеса, поведение Москвы принимает «все более угрожающий характер», и Великобритания поможет Украине увеличить ее оборонительный потенциал. В частности, Уоллес пообещал поставить Украине легкое противотанковое вооружение для оборонительных целей. Кроме того, военные Великобритании в течение короткого периода времени представят программу профессиональной подготовки украинских военных.

«Важно, чтобы у Украины были возможности для самообороны», - сказал Уоллес.

При этом Уоллес заявил, что Великобритания уважает народ и культуру России и стремится установить с РФ взаимовыгодные отношения.

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Тэги: БРИТАНИЯ, РОССИЯ, ОБОРОНА, ВИЗИТ


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