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СНГ 22.01.2022 19:30

Космонавтов, не прошедших курс подготовки в США, не отправят на МКС - «Роскосмос»

Экипаж, члены которого не прошли подготовку по работе в американском сегменте, не смогут отправить на МКС, сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».

«Неподготовленный экипаж в космос никто не отправит. Соответственно, возникает вопрос как минимум с изменением графика тренировок Николая Чуба к предстоящему на весну 2023 года полету. Даже в случае оперативного решения вопроса с визой программу подготовки придется пересматривать», - сообщили в пресс-службе, комментируя сведения об отказе США выдать визу российскому космонавту Николаю Чубу.

«Без лекций и практических занятий на макете американского сегмента, знакомства с работой его систем, понимания взаимодействия систем американского и российского сегмента, а также прохождения курса по действиям в аварийной ситуации в принципе невозможен полёт в космос», - добавили в пресс-службе госкорпорации.

Ранее в субботу источник сообщил «Интерфаксу» об отказе США выдать въездную визу российскому космонавту Николаю Чубу. По словам собеседника агентства, он должен был прибыть в космический центр Джонсона для тренировок.

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в свою очередь заявил, что запросит позицию главы NASA в связи с ситуацией.

Позднее Рогозин назвал отказ в визе «опасным прецедентом для сотрудничества на МКС».

«Нам никогда не приходила в голову идея отказать в визе какому-нибудь астронавту США, который направлялся в Звездный городок на подготовку к космическому полёту», - подчеркнул он.

Чуб должен совершить свой первый космический полет весной 2023 года.

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Тэги: РОССИЯ, США, МКС, ГРАФИК


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