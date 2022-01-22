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Дальнее зарубежье 22.01.2022 20:20

Госдеп США распорядился об эвакуации в скором времени семей сотрудников своего посольства в Украине - СМИ

Госдепартамент США принял решение о начале в скором времени эвакуации семей сотрудников своего посольства в Украине, сообщает в субботу Fox News со ссылкой на неназванных американских официальных лиц.

«Госдепартамент распорядился, чтобы семьи сотрудников посольства в Украине начали эвакуацию», - пишет в Твиттере корреспондент Fox News Лукас Томлинсон. По его информации, распоряжение могут начать выполнять «уже с понедельника».

Официальных сообщений госдепа на этот счет не поступало.

По данным собеседника Fox News, на следующей неделе госдеп, как ожидается, призовет граждан США покинуть Украину на пассажирских авиарейсах, пользуясь тем, что «пока такая возможность еще есть».

Кроме того, по информации Fox News, в начале следующей недели планируется доставить в Украину партию противотанковых ракет Javelin из стран Балтии, а также - с американских военных складов.

Ранее в субботу CNN сообщал со ссылкой на источники, что посольство США в Украине обратилось в Госдепартамент с просьбой разрешить отъезд всех второстепенных сотрудников дипмиссии, а также членов семей дипломатов из Киева.

Представитель Госдепартамента не подтвердил эту информацию CNN, заявив, что ему «нечего сообщить в настоящее время». Он, однако, добавил: «Мы проводим тщательное планирование на случай чрезвычайных ситуаций, как мы всегда делаем, в случае ухудшения ситуации в области безопасности».

Источник, близкий к украинскому правительству, сообщил CNN, что США проинформировали Украину об этих планах, а также о том, что эвакуация семей дипломатов из посольства в Киеве начнется «вероятно, уже на следующей неделе».

По данным источника CNN, украинский президент Владимир Зеленский переговорил по этому поводу с госсекретарем США Энтони Блинкеном и сказал ему, что, если Соединенные Штаты предпримут такой решительный шаг, это будет «чрезмерной реакцией» на ситуацию.

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Тэги: США, УКРАИНА, ПОСОЛЬСТВО, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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