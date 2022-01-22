Вашингтон высоко ценит сотрудничество с Москвой по МКС и уделяет внимание выдаче виз космонавтам - посольство США в РФ

Посольство США в Москве не комментирует отдельные визовые случаи, однако Вашингтон высоко ценит сотрудничество с РФ по МКС и уделяет внимание выдаче виз космонавтам.

«Мы не можем комментировать отдельные визовые случаи. Но США ценят важное двустороннее сотрудничество по Международной космической станции», - заявили в американской дипмиссии «Интерфаксу», комментируя ситуацию с отказом выдачи американской визе российскому космонавту Николаю Чубу.

«Несмотря на наши серьезные кадровые проблемы, посольство в Москве продолжает уделять внимание оформлению виз для космонавтов, чтобы они могли своевременно встречаться со своими коллегами из НАСА», - отметил представитель посольства.

Ранее в субботу источник сообщил «Интерфаксу» об отказе США выдать въездную визу российскому космонавту Николаю Чубу. По словам собеседника агентства, он должен был прибыть в космический центр Джонсона для тренировок.

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в свою очередь заявил, что запросит позицию главы NASA в связи с ситуацией.

Позднее Рогозин назвал отказ в визе «опасным прецедентом для сотрудничества на МКС».

«Нам никогда не приходила в голову идея отказать в визе какому-нибудь астронавту США, который направлялся в Звездный городок на подготовку к космическому полёту», - подчеркнул он.

Чуб должен совершить свой первый космический полет весной 2023 года.