МИД Украины вызвал посла ФРГ из-за высказываний командующего ВМС Германии относительно Крыма

В МИД Украины была вызвана посол ФРГ в Украине Анка Фельдгузен, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Отмечена категорическая неприемлемость высказываний командующего Военно-морскими силами Германии Кая-Ахима Шенбаха, в частности о том, что Крым никогда не вернется в состав Украины и что наше государство не может отвечать критериям членства в НАТО. Выражено также глубокое разочарование по поводу позиции правительства Германии о непредоставлении Украине оборонного оружия», - сказано в сообщении.

В нем отмечается, Украина надеется на дальнейшую более проактивную позицию ФРГ в поддержке нашего государства, в частности, в вопросах усиления обороноспособности Украины перед угрозой масштабного российского вторжения, применения других действенных средств сдерживания для обеспечения безопасности в Европе.

Ранее командующий ВМС Германии Кай-Ахим Шенбах заявил, что «Крымский полуостров потерян, и он никогда не вернется».