МИД Украины вызвал посла ФРГ из-за высказываний командующего ВМС Германии относительно Крыма

В МИД Украины была вызвана посол ФРГ в Украине Анка Фельдгузен, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Отмечена категорическая неприемлемость высказываний командующего Военно-морскими силами Германии Кая-Ахима Шенбаха, в частности о том, что Крым никогда не вернется в состав Украины и что наше государство не может отвечать критериям членства в НАТО. Выражено также глубокое разочарование по поводу позиции правительства Германии о непредоставлении Украине оборонного оружия», - сказано в сообщении.
В нем отмечается, Украина надеется на дальнейшую более проактивную позицию ФРГ в поддержке нашего государства, в частности, в вопросах усиления обороноспособности Украины перед угрозой масштабного российского вторжения, применения других действенных средств сдерживания для обеспечения безопасности в Европе.
Ранее командующий ВМС Германии Кай-Ахим Шенбах заявил, что «Крымский полуостров потерян, и он никогда не вернется».
В небоевых условиях погиб азербайджанский военный, возбуждено уголовное дело - Минобороны
Азербайджан и Малайзия обсудили вопросы сотрудничества
Азербайджанские коммандос отработали нейтрализацию диверсионных групп противника
Баку и Тегеран ускорят строительство гидроузлов и ГЭС в Восточном Зангезуре
Среднегодовой рост ВВП Азербайджана в 2022-2025гг составит около 1,7% - S&P
S&P: Валютный своп между Баку и Анкарой не приведет к существенному сокращению резервов ЦБ Азербайджана
В Азербайджане значительный суточный рост случаев COVID-19
Военный моряк Азербайджана покончил жизнь самоубийством из-за психологических проблем - Госпогранслужба
Количество преступлений в Баку в 2021 году выросло на 21%, раскрываемость составила 86,3%
МЧС потратит около 1,6 млн манатов на строительства жилья для жителей аварийного дома в городе Гаджигабул
Датская разведка обвинила РФ, КНР и Иран в активизации шпионажа против своей страны
ИВ Гянджи направит 5 млн манатов на закупку краски для нанесения дорожной разметки
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
При поддержке Nar создана самая крупная Азербайджаноязычная аудио библиотека
Вдвойне выгодный вклад от Yelo Bank
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров