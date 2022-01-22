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СНГ 22.01.2022 21:30

Рогозин: вопрос о причинах отказа в визе США космонавту Чубу остался без ответа

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин отреагировал на заявление посольства США в Москве, отметив, что остался без ответа вопрос, почему отказали в визе российскому космонавту Николаю Чубу.

«Ок, это мы поняли, а что с визой?» - написал Рогозин в своём телеграм-канале в субботу.

Так он прокомментировал сообщение посольства США, касающееся ситуации с невыдачей визы космонавту «Роскосмоса» Николаю Чубу.

Ранее в субботу в американской дипмиссии сообщили «Интерфаксу», что США «ценят важное двустороннее сотрудничество по Международной космической станции», а сотрудники посольства «продолжают уделять внимание оформлению виз для космонавтов, чтобы они могли своевременно встречаться со своими коллегами из НАСА».

При этом в дипмисии заявили, что не могут комментировать «отдельные визовые случаи».

Ранее в субботу источник сообщил «Интерфаксу» об отказе США выдать въездную визу российскому космонавту Николаю Чубу. По словам собеседника агентства, он должен был прибыть в космический центр Джонсона для тренировок.

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в свою очередь заявил, что запросит позицию главы NASA в связи с ситуацией.

Позднее Рогозин назвал отказ в визе «опасным прецедентом для сотрудничества на МКС».

«Нам никогда не приходила в голову идея отказать в визе какому-нибудь астронавту США, который направлялся в Звездный городок на подготовку к космическому полёту», - подчеркнул он.

В пресс-службе «Роскосмоса» сообщили что космонавт должен был пройти курс по работе на американском сегменте, в частности по действиям в аварийных ситуациях. Как отмечают в пресс-службе, непрохождение данного курса угрожает безопасности космонавта и станции.

Также, по данным пресс-службы госкорпорации, экипаж, члены которого не прошли подготовку по работе в американском сегменте, не смогут отправить на МКС.

«Без лекций и практических занятий на макете американского сегмента, знакомства с работой его систем, понимания взаимодействия систем американского и российского сегмента, а также прохождения курса по действиям в аварийной ситуации в принципе невозможен полёт в космос», - сообщили в пресс-службе.

Чуб должен совершить свой первый космический полет весной 2023 года.

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Тэги: РОССИЯ, КОСМОНАВТ, США, ВИЗА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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