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Оборона 22.01.2022 21:59

В небоевых условиях погиб азербайджанский военный, возбуждено уголовное дело - Минобороны

Министерство обороны Азербайджана сообщило о гибели солдата-срочника в небоевых условиях.

«22 января в небоевых условиях погиб военнослужащий срочной действительной военной службы, солдат Магеррамзаде Асиф, служивший в N-ой воинской части Бакинского гарнизона», - говорится в сообщении военного ведомства.

Согласно Минобороны, по факту возбуждено уголовное дело, ведется разбирательство.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МИНОБОРОНЫ, ВОЕННЫЙ, ГИБЕЛЬ


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