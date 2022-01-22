В небоевых условиях погиб азербайджанский военный, возбуждено уголовное дело - Минобороны

Министерство обороны Азербайджана сообщило о гибели солдата-срочника в небоевых условиях. «22 января в небоевых условиях погиб военнослужащий срочной действительной военной службы, солдат Магеррамзаде Асиф, служивший в N-ой воинской части Бакинского гарнизона», - говорится в сообщении военного ведомства. Согласно Минобороны, по факту возбуждено уголовное дело, ведется разбирательство. Р.Керимов

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