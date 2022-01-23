«Омикрон»-штамм не станет выходом из пандемии COVID-19 - Гинцбург

Штамм «омикрон» не станет выходом из пандемии коронавируса, так как из-за его быстрого распространения увеличивается вероятность появления более опасной мутации, предотвратить которую можно только вакцинацией 75-80% населения России за полгода, заявил «Интерфаксу» директор центра им.Гамалеи Минздрава России, академик РАН Александр Гинцбург.
«Нет, он нам не поможет выйти из пандемии по той простой причине, что чем больше он размножается и чем чаще он передается, тем с большей вероятностью могут возникнуть новые штаммы», - сказал Гинцбург, отвечая на вопрос, сможет ли «омикрон» помочь нам выйти из пандемии, учитывая темпы прироста инфицированности населения.
«Для того, чтобы этого не происходило, надо за полгода - опять, в сотый раз повторяю и всем надоел, но тем не менее - всю страну, 75-80% (населения - ИФ) накрыть вакциной «Спутник», которая на данный момент защищает», - отметил ученый.
В противном случае нельзя гарантировать, что не появится новый, более опасный штамм. «Потому что никто вам не гарантирует, даже я, что завтра в результате природной естественной селекции не появится штамм, который не будет реагировать на вакцины, которые сейчас используются»,- сказал Гинцбург.
По мнению ученого, пока охват вакцинацией недостаточный. «И самое главное - не просто охват, а темпы вакцинации. Охват должен быть сопряжен с темпами вакцинации. Вакцинацию надо смотреть за шесть месяцев, как правильно нам говорит министерство здравоохранения», - сказал Гинцбург.
В небоевых условиях погиб азербайджанский военный, возбуждено уголовное дело - Минобороны
Азербайджан и Малайзия обсудили вопросы сотрудничества
Азербайджанские коммандос отработали нейтрализацию диверсионных групп противника
Баку и Тегеран ускорят строительство гидроузлов и ГЭС в Восточном Зангезуре
Среднегодовой рост ВВП Азербайджана в 2022-2025гг составит около 1,7% - S&P
S&P: Валютный своп между Баку и Анкарой не приведет к существенному сокращению резервов ЦБ Азербайджана
Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 349 млн - университет Хопкинса
Штамм «омикрон» так же опасен для непривитых групп риска, как и «дельта» - Гинцбург
МЧС потратит около 1,6 млн манатов на строительства жилья для жителей аварийного дома в городе Гаджигабул
Датская разведка обвинила РФ, КНР и Иран в активизации шпионажа против своей страны
ИВ Гянджи направит 5 млн манатов на закупку краски для нанесения дорожной разметки
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
При поддержке Nar создана самая крупная Азербайджаноязычная аудио библиотека
Вдвойне выгодный вклад от Yelo Bank
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров