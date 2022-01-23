Главком ВМС ФРГ подал в отставку после заявлений о Крыме

Командующий ВМС (Военно-морской флот) Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шёнбах подал рапорт об отставке после его вызвавших споры в ФРГ заявлений о том, что Крым не вернётся в состав Украины, сообщает «Дойче велле».
В сообщении отмечается, что 21 января в Индии Шёнбах заявил, что, по его мнению, «Крымский полуостров потерян, он никогда не вернется». При этом Шёнбах назвал чепухой разговоры о риске вторжения РФ на Украину. Он предположил, что РФ в данной ситуации добивается от Запада «уважения на равных».
Более серьезная угроза, по мнению Шёнбаха, исходит из Китая. Он полагает, что Индия и Германия нуждаются в России для противостояния КНР.
Министерство обороны ФРГ дистанцировалось от заявлений Шёнбаха, заверив, что не разделяет его мнение по данным темам.
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