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Дальнее зарубежье 23.01.2022 09:12

Главком ВМС ФРГ подал в отставку после заявлений о Крыме

Командующий ВМС (Военно-морской флот) Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шёнбах подал рапорт об отставке после его вызвавших споры в ФРГ заявлений о том, что Крым не вернётся в состав Украины, сообщает «Дойче велле».

В сообщении отмечается, что 21 января в Индии Шёнбах заявил, что, по его мнению, «Крымский полуостров потерян, он никогда не вернется». При этом Шёнбах назвал чепухой разговоры о риске вторжения РФ на Украину. Он предположил, что РФ в данной ситуации добивается от Запада «уважения на равных».

Более серьезная угроза, по мнению Шёнбаха, исходит из Китая. Он полагает, что Индия и Германия нуждаются в России для противостояния КНР.

Министерство обороны ФРГ дистанцировалось от заявлений Шёнбаха, заверив, что не разделяет его мнение по данным темам.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ВМС, КОМАНДУЮЩИЙ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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