Байден обсудил ситуацию вокруг Украины с членами СНБ - Белый дом

Политика России в отношении Украины стала главной темой обсуждения на совещании президента США Джо Байдена с членами Совета нацбезопасности (СНБ), сообщил Белый дом.
«Сегодня президент Байден в виртуальном формате и лично встретился с членами своей команды по национальной безопасности, чтобы обсудить продолжающиеся агрессивные действия России в отношении Украины», - говорится в сообщении.
В нем отмечается, что участники встречи проинформировали Байдена о «российских военных операциях» на границах с Украиной, обсудили как усилия по деэскалации ситуации дипломатическими средствами, а также «спектр мер сдерживания в тесной координации с союзниками и партнерами, в том числе продолжение поставок помощи для обеспечения безопасности Украины».
Байден в очередной раз подтвердил, что в случае вторжения России в Украину Москву ждут «суровые последствия», отметил Белый дом.
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