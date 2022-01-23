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Дальнее зарубежье 23.01.2022 09:48

Берлускони решил не бороться за пост президента Италии

Бывший премьер Италии Сильвио Берлускони принял решение отказаться от планов баллотироваться на пост президента страны, сообщает итальянское телевидение.

«Никогда не забывая, что коллективные интересы важнее личных целей, я много думал, советовался с родными и с лидерами моей политической «семьи» по поводу полученного предложения», - отметил Берлускони в письме своим однопартийцам.

«Сегодня Италии требуется единство... чтобы бороться против пандемии и вывести страну из кризиса», - добавил политик, возглавляющий правую партию «Вперед, Италия».

Берлускони сообщил, что во время консультаций пришёл к выводу, что вполне может победить на выборах, однако все же отказался от участия в них. Он объяснил это стремлением избежать раздоров «в стране, которой так нужно единство».

Политические оппоненты Берлускони в последние дни резко высказывались против его кандидатуры. Сам экс-премьер сообщила, что будет и дальше работать на благо Италии, но не в качестве ее президента.

Берлускони призвал премьера Италии Марио Драги оставаться на посту премьера, чтобы бороться против пандемии COVID-19 и других серьёзных проблем. Ранее итальянские СМИ сообщали, что сам Драги, по некоторым данным, думал о том, остаться ли ему премьером или - претендовать на пост президента.

Процесс выборов главы государства стартует в Италии 24 января. В нем участвуют обе палаты парламента, а также - представители итальянских областей.

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Тэги: ИТАЛИЯ, БЕРЛУСКОНИ, ПЛАНЫ


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