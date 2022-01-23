Берлускони решил не бороться за пост президента Италии

Бывший премьер Италии Сильвио Берлускони принял решение отказаться от планов баллотироваться на пост президента страны, сообщает итальянское телевидение.
«Никогда не забывая, что коллективные интересы важнее личных целей, я много думал, советовался с родными и с лидерами моей политической «семьи» по поводу полученного предложения», - отметил Берлускони в письме своим однопартийцам.
«Сегодня Италии требуется единство... чтобы бороться против пандемии и вывести страну из кризиса», - добавил политик, возглавляющий правую партию «Вперед, Италия».
Берлускони сообщил, что во время консультаций пришёл к выводу, что вполне может победить на выборах, однако все же отказался от участия в них. Он объяснил это стремлением избежать раздоров «в стране, которой так нужно единство».
Политические оппоненты Берлускони в последние дни резко высказывались против его кандидатуры. Сам экс-премьер сообщила, что будет и дальше работать на благо Италии, но не в качестве ее президента.
Берлускони призвал премьера Италии Марио Драги оставаться на посту премьера, чтобы бороться против пандемии COVID-19 и других серьёзных проблем. Ранее итальянские СМИ сообщали, что сам Драги, по некоторым данным, думал о том, остаться ли ему премьером или - претендовать на пост президента.
Процесс выборов главы государства стартует в Италии 24 января. В нем участвуют обе палаты парламента, а также - представители итальянских областей.
В небоевых условиях погиб азербайджанский военный, возбуждено уголовное дело - Минобороны
Азербайджан и Малайзия обсудили вопросы сотрудничества
Азербайджанские коммандос отработали нейтрализацию диверсионных групп противника
Баку и Тегеран ускорят строительство гидроузлов и ГЭС в Восточном Зангезуре
Среднегодовой рост ВВП Азербайджана в 2022-2025гг составит около 1,7% - S&P
S&P: Валютный своп между Баку и Анкарой не приведет к существенному сокращению резервов ЦБ Азербайджана
Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 349 млн - университет Хопкинса
Штамм «омикрон» так же опасен для непривитых групп риска, как и «дельта» - Гинцбург
МЧС потратит около 1,6 млн манатов на строительства жилья для жителей аварийного дома в городе Гаджигабул
Датская разведка обвинила РФ, КНР и Иран в активизации шпионажа против своей страны
ИВ Гянджи направит 5 млн манатов на закупку краски для нанесения дорожной разметки
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
При поддержке Nar создана самая крупная Азербайджаноязычная аудио библиотека
Вдвойне выгодный вклад от Yelo Bank
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров