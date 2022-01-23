Госпитализаций с «омикроном» среди привитых «Спутником», по предварительным данным, нет - Гинцбург

Директор центра им.Гамалеи Минздрава России, академик РАН Александр Гинцбург заявил об отсутствии данных о госпитализации привитых вакциной «Спутник» со штаммом коронавируса «омикрон».

«Наши лабораторные данные подтверждают очень даже неплохую эффективность «Спутника V» к штамму «омикрон». Кроме того, во всяком случае, судя по заявлениям некоторых главных врачей, которые я слышал, госпитализаций с вакциной «Спутник» нет, соответственно, смертей и тяжелых случаев тоже», - сказал Гинцбург.

По его словам, «официальных данных на тысячах и на десятках тысяч человек пока что, естественно, нет».

«Скорее всего, по Москве такая статистика появится в конце следующей недели»,- сказал Гинцбург.

На вопрос, принято ли решение о необходимости модификации вакцины, Гинцбург ответил: «Этот вопрос должен решить регулятор - Минздрав. Если такое решение будет принято, все наработки у нас в центре для этого есть».

Ранее Гинцбург сообщал, что при необходимости адаптация вакцины «Спутник V» под штамм «омикрон» займёт до трёх месяцев. При этом ученый не раз подчеркивал, что в настоящее время результаты исследований, который провел центр им.Гамалеи, говорят о том, что вакцина не нуждается в модификации.

«Нет, остаётся та же самая рекомендация - вакцинация «Спутником V» и ревакцинация «Спутником Лайт» через шесть месяцев», - сказал Гинцбург «Интерфаксу» 12 января, отвечая на вопрос, нужно ли менять «Спутник» под «омикрон».

18 января Гинцбург заявил о 75% эффективности «Спутника V» против штамма «омикрон» и о 100-процентной после ревакцинации «Спутником Лайт» по результатам исследования образцов сыворотки крови 25 человек. Согласно представленным в ходе его выступления данным, защита спустя 6-12 месяцев после вакцинации составляет 55,6%.

20 января были опубликованы результаты исследования итальянского института им. Спалланцани и ученых центра им. Гамалеи, которое показало, что полная вакцинация «Спутником V» дала пациентам в 2,1 раза более высокий уровень нейтрализующих антител к штамму коронавируса «омикрон», чем введение двух доз вакцины Pfizer. По мнению исследователей, лучшие результаты «Спутника V» в нейтрализации «омикрона» обусловлены формированием более широкого спектра вируснейтрализующих антител. Также успеху российского препарата содействуют применяемая в нем схема "прайм-буста" и лучшая имитация инфекции аденовирусной платформой.