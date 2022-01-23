Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 349 млн - университет Хопкинса

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро воскресенья достигло 349 млн 154 тыс. 897, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 млн 591 тыс. 717 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 70 млн 497 тыс. 569 инфицированных COVID-19. Число летальных исходов составило 865 тыс. 968.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 39 млн 237 тыс. 264, а число умерших от последствий заражения вирусом в стране составляет 489 тыс. 409.

На третьем месте по количеству случаев COVID-19 находится Бразилия, где заразились 23 млн 931 тыс. 609 человек, из них скончался 623 тыс. 191.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро воскресенья 719,7. В США на 1 млн жителей скончались 2 тыс. 660 человек, Индии - 349, Бразилии - 2 тыс. 899.